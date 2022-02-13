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Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı, Oğuzhan Uysal - Güncel
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Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Edinilen son dakika haberine göre GÜNGÖREN'DE 5 işçinin öldüğü, 6 işçinin de yaralandığı yangınla ilgili 6 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - GÜNGÖREN'DE 5 işçinin öldüğü, 6 işçinin de yaralandığı yangınla ilgili 6 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Eyüp B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında 5 işçi ölmüş, 6 işçi ise yaralanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yangının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında işyeri yetkililerinden 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle 4 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Eyüp B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.D., A.D. ve A.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Güncel

Bakırköy Adliyesi, işçi, Eyüp, Güncel, Haberler

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