GÜNGÖREN'DE SERBEST BIRAKILAN TACİZ ŞÜPHELİSİNE EVİNİN ÖNÜNDE DAYAK

GÜNGÖREN'de takip ettiği iş arkadaşını evinin girişinde taciz ettiği iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, genç kızın yakınları tarafından darbedilerek yaralandı.

Taciz edildiği iddia edilen genç kadının yakınları, akşam saatlerinde serbest kalan şüphelinin evinin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen grup, gelince yakaladıkları İbrahim H.D.'yi dövmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle yaralı olarak kurtarılan İbrahim H.D., çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken polis soruşturmayı sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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