Güngören'de meyve yüklü kamyonet devrildi
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Güngören'de meyve yüklü kamyonet devrildi

13.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:37
Güngören'de meyve yüklü kamyonet devrildi

GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, devrilerek, yan yattı.

GÜNGÖREN'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, devrilerek, yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Eşref Bitlis Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 BEJ 69 plakalı Aydın Yıkılmaz yönetimindeki meyve yüklü kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek, yan yattı. Kamyonet sürücüsü Yıkılmaz, kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyoneti kaldırmak için olay yerine vinç çağırıldı. Kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 


- İstanbul
Güngören'de meyve yüklü kamyonet devrildi
Güngören'de meyve yüklü kamyonet devrildi
Güngören'de meyve yüklü kamyonet devrildi
Güngören'de meyve yüklü kamyonet devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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