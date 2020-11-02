Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı
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Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

02.11.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:21
Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

Cemil ÖZDEMİR/ Güngören'de, mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, gözaltına alınmamak için yol ortasında soyundu.

Cemil ÖZDEMİR/ Güngören'de, mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, gözaltına alınmamak için yol ortasında soyundu. Trafiği birbirine katan kadınlar, güvenlik görevlileri ve bekçilere zor anlar yaşattı. 

Olay, geçen çarşamba akşam saatlerinde Güngören'deki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Mağazadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın, mağaza çalışanlarıyla tartıştıkları sırada soyunmaya başladı. Bunun üzerine, çalışanlar alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlilerince dışarıya çıkarılan şüpheli üç kadın, bu kez de Güngören'in en işlek caddelerinden biri olan Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde soyunmaya başladı. Kadınlardan biri hamile olduğunu iddia ederek yere yatarken, diğer iki kadın üzerlerindeki giysileri çıkardı. Bu sırada, caddede devriye görevi yapan bekçiler olayı fark ederek müdahale etti. Trafiği birbirine katan kadınlar, hem güvenlik görevlilerine hem de bekçilere zor anlar yaşattı. 

 


Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı
Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı
Güngören'de hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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