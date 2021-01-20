Güngören'de araç kundaklayan şüpheli tutuklandı
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Güngören'de araç kundaklayan şüpheli tutuklandı

20.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:58

Güngören'de bir aracı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güngören'de bir aracı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanayi Mahallesi'nde 4 Ocak'ta akşam saatlerinde, bir aracın ateşe verilmesine ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 45 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü inceledi.

Çalışmalar sonucunda şüphelinin E.A. (30) olduğu belirlendi.

Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, olayı husumet nedeniyle gerçekleştirdiği ve aracı ateşe verdikten sonra taksi ile olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güngören'de araç kundaklayan şüpheli tutuklandı
Güngören'de araç kundaklayan şüpheli tutuklandı
Güngören'de araç kundaklayan şüpheli tutuklandı
Güngören'de araç kundaklayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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