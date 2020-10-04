'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
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'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor

04.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:13
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor

DİYARBAKIR'da, 1971 yılında otel olarak hizmete açıldıktan 2 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılarak orduevine dönüştürülen ve o dönem bölgenin en yüksek binası olduğu için halk arasında 'gökdelen' olarak adlandırılan 13 katlı binanın 'Dağkapı Meydanı Düzenleme Projesi' kapsamında...

DİYARBAKIR'da, 1971 yılında otel olarak hizmete açıldıktan 2 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılarak orduevine dönüştürülen ve o dönem bölgenin en yüksek binası olduğu için halk arasında 'gökdelen' olarak adlandırılan 13 katlı binanın 'Dağkapı Meydanı Düzenleme Projesi' kapsamında yıkımına başlandı.

Yenişehir ilçesinde 1971 yılında tamamlanarak otel olarak hizmete açılan 13 katlı bina, 2 yıl sonra TSK'ya satılarak orduevine dönüştürüldü. O dönem halk arasında 'gökdelen' olarak adlandırılan binanın karşısında bulunan askeri alanlar ile yolun altından tünel kazılarak, bağlantısı sağlandı. 42 yıl orduevi olarak kullanılan bina, 2015 yılında boşaltılarak, mülkiyeti TOKİ'ye devredildi. TOKİ de, bunun karşılığında 7'nci Kolordu Komutanlığı yerleşkesinde 2 yıl önce orduevi yapımına başladı. 5 yıl atıl durumda kalan orduevi ile ilgili geçen günlerde Diyarbakır'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Dağkapı Meydan Düzenleme Projesi' kapsamında binanın yıkılacağını duyurdu. Orduevi dışında tespit edilen bazı yapıların yıkımından sonra meydan tarihine uygun şekilde restore edildikten sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.


'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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