Güney Sudan'da petrol, savaşı körükleyebilir

01.11.2019 18:28

Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip Güney Sudan'da petrolden gelen gelirlerin silah alımı için kullanılmasının, ülkede iç savaşı daha da arttırabileceği belirtildi.

Juba Üniversitesi Öğretim Görevlisi James Okuk, Güney Sudan'daki iç çatışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin petrolden gelen gelirleri silah almak için kullandığını belirterek, "Eğer petrol gelirleriyle silah alınırsa bu durum savaşı körükleyebilir." dedi.

Ülkede barış isteniyorsa petrol gelirlerinin silah alımı için kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunan Okuk, "Ülkede insanlar savaşıyor. Eğer hükümet petrol gelirlerini kullanarak asker ve silah alırsa ülkedeki krizde petrolün izleri kalır." ifadesini kullandı.

Afrika'daki savaşlar üzerine yayımları bulunan "The Sentry" internet sitesinin uzmanlarından J.R. Mailey de petrol ve diğer doğal kaynak gelirlerinin, Güney Sudan'da sivil savaşı körüklediğine dikkati çekti.

İddialara göre, Petrol Bakanlığınca, sivillere saldırmakla suçlanan milislere para, gıda, benzin ve uydu telefonu veriliyor.

Yer altı ve üstü kaynakları açısından zengin ülke

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'ın gelirlerinin yüzde 98'i petrole dayanıyor.

İç savaşta, Güney Sudan'ın petrol altyapısı kapanır ya da harap olurken, ülkede uluslararası petrol şirketlerinin çalışmaları devam etti.

Zengin tarım arazilerine sahip ülkede, 1999'dan itibaren petrol çıkarılmaya başlanması nedeniyle tarım üretimi düştü. Ülke, bağımsız olduğunda ise mevcut alanların sadece yüzde 4,5'i ekilebilir alandan oluşmaktaydı.

Güney Sudan, Uganda, Kenya ve Sudan gibi ülkelerden gıda ithal eder hale geldi. Güney Sudan ayrıca, altın, demir cevheri, alüminyum ve mermer rezervlerine sahip.

2011'de bağımsızlık, 2013'te iç savaş

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçen yıl düzenlenen "33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit, barış anlaşmasına imza atmıştı.

Kaynak: AA