Güney Sudan'da büyük miktarda sahte ABD doları ele geçirildi - Haberler
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Güney Sudan'da büyük miktarda sahte ABD doları ele geçirildi

AA / Ginaba Lino Atovura - Haberler | Güncel

Ele geçirilen sahte paralardan detaylar Gözaltına alınanlardan detaylar Güney Sudan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, başkent Juba'da gerçekleştirilen operasyon sırasında büyük miktarda sahte ABD doları ve yerel para ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte paralardan detaylar

Gözaltına alınanlardan detaylar Güney Sudan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, başkent Juba'da gerçekleştirilen operasyon sırasında büyük miktarda sahte ABD doları ve yerel para ele geçirdi. Operasyonda 2'si yabancı olmak üzere 14 kişiyi de göz altına alındı.

Güney Sudan'da büyük miktarda sahte ABD doları ele geçirildi

Güney Sudan'da büyük miktarda sahte ABD doları ele geçirildi

Güney Sudan'da büyük miktarda sahte ABD doları ele geçirildi

AA / Ginaba Lino Atovura - Son Dakika Haberleri
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