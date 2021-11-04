Güney Sudan'da büyük miktarda sahte ABD doları ele geçirildi
AA / Ginaba Lino Atovura - Haberler | Güncel
Ele geçirilen sahte paralardan detaylar Gözaltına alınanlardan detaylar Güney Sudan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, başkent Juba'da gerçekleştirilen operasyon sırasında büyük miktarda sahte ABD doları ve yerel para ele geçirdi.
Ele geçirilen sahte paralardan detaylar
Gözaltına alınanlardan detaylar Güney Sudan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, başkent Juba'da gerçekleştirilen operasyon sırasında büyük miktarda sahte ABD doları ve yerel para ele geçirdi. Operasyonda 2'si yabancı olmak üzere 14 kişiyi de göz altına alındı.