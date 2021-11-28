Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli - Haberler
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Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Güney Marmara'da fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Avşa'dan saat 06.00, Ekinlik'ten 06.20, Marmara'dan 07.00, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi'nden ise saat 08.00'de Erdek'e olanlar haricindeki tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, pazartesiyi salıya bağlayan gece saat 02.00'de Avşa Adası'na ek sefer yapılacağı ifade edildi.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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