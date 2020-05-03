Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong Un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi
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Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong Un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi

03.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:19

Uzun süre kamuoyu tarafından görüntülenmeyince hakkında öldüğüne dair dedikodular ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un sağlık durumuna ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Güney Koreli üst düzey bir yetkili, Kim Jong Un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmediğini öne sürdü.

Güney Kore Devlet Başkanlığından (Mavi Ev) isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, hükümetin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un herhangi bir ameliyat veya tıbbi müdahale geçirmediğini belirlediğini iddia etti. Yetkili, açıkladığı bilgiye ilişkin herhangi bir kaynak vermedi.

KİM JONG-UN ÖLDÜ İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

KİM JONG-UN ORTAYA ÇIKTI

İddiaların ardından Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP: ONUN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ GÖRMEKTEN MEMNUNUM

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yüz yüze görüştüğü Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kendisi hakkında çıkan "Öldü" iddialarına son noktayı koyarak fotoğraflarının yayınlanmasına "Memnunum" yorumu yaptı.

Konuyla ilgili tweet atan Trump "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" yorumunu yaptı. ABD Başkanı 29 Nisan'da Kim Jong-un'un öldüğü hakkında çıkan iddiaların sorulması üzerine "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı" diye konuşmuştu.

Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong Un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi

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