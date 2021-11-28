GÜNEY KORELİ MÜZİK GRUBU A.C.E İSTANBUL'DA KONSER VERDİ

İSTANBUL (DHA) - ÜNLÜ Güney Koreli müzik grubu A.C.E, Kore Kültür Merkezi'nin 10. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul'da K-Pop konseri verdi. Konsere ilgi yoğun oldu. Koreli grup, sahnede Squid Game dizisindeki yarışmacıların kıyafetlerini giydi. Grup üyeleri, konsere gelen seyircilerle dizideki oyunları oynadı.

Güney Koreli müzik grubu A.C.E, Kore Kültür Merkezi'nin 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında İstanbul'a geldi. 'Erik Dalı' şarkısıyla dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, bugün Maslak'ta saat 15.00'te sahne aldı. Koreli oyuncu Jaemin Park'ın sunuculuğunda konser öncesi dans gösterileri düzenlendi. Konsere gelenler eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğin ardından Jun, Chan ve Kim Byeonkwan Türk hayranlarıyla buluştu. A.C.E grubundan Jun, Donghun ve Wow'un askerde oldukları için konsere katılamadıklarını söyledi. A.C.E grubunun performansına büyük ilgi gösteren hayranları grubun şarkılarına eşlik etti. Koreli grup, sahnede Squid Game dizisindeki yarışmacıların kıyafetlerini giydi. Grup üyeleri, konsere gelen seyircilerle dizideki 'Kırmızı ışık, yeşil ışık' ve 'Dalgona' isimli oyunu oynadı. Konser sonunda oyuna katılanlara hediyeler verildi.

Konser için Esenyurt'tan gelen Selen Yağcıanıt, "Konya'dan Muş'tan gelen insanlar var. Kendim için bir şey söylemiyorum ama internette bilete ihtiyaç olmadığı yazıyordu. Çok geç söylediler biletin olması gerektiğini" dedi. Arda Tekin, "Bu konser için Ankara'dan geliyorum. Cidden uzun zamandır bekliyordum ve ülkemizde böyle konserler olması beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok mutluyum anlatamam" diye konuştu. K-Pop hayranı olduğunu söyleyen Hamza Karaca ise "Genel olarak K-POP sevdiğim için geldim buraya. Henüz giremedik ama birazdan girdiğimde daha güzel olacaktır. Eğlenmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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