Güney Kore'de Köprüden Atlayan Gençler İçin İntihar Timi Kuruldu

Güney Kore'de intihara girişenleri kurtarmak için bir ekip kuruldu. Başkent Seul'de köprülerden atlayanları kurtarmak için devriye gezen ekip, kendilerine günde 3 kez çağrı geldiğini söylüyor.

40 DAKİKADA 1 İNTİHAR

Güney Kore'de her 40 dakikada 1 kişi intihar ediyor. Bunların çoğu genç insanlar. Genel kanıya göre intiharın sebeplerinin başında işsizlik geliyor. 119 Özel Kurtarma Hizmetleri'nden Jeong Ok Hur, gençlerin hayatın zorlukları yüzünden depresyona girme eğilimlerinin daha fazla olduğunu söylüyor.

649 HAYAT KURTARDILAR

Ekip düzenli olarak Han Nehri'nde devriye geziyor ve çağrı gelir gelmez hemen harekete geçiyor. Geçen yıl 1500 civarı çağrı alan ekip, 649 kişiyi kurtardı.