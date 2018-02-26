Güney Kore'de Köprüden Atlayan Gençler İçin İntihar Timi Kuruldu
Güney Kore'de, gençlerin Han Nehri üzerindeki köprülerden atlayarak intihar etmeleri üzerine özel bir ekip kuruldu.
Güney Kore'de intihara girişenleri kurtarmak için bir ekip kuruldu. Başkent Seul'de köprülerden atlayanları kurtarmak için devriye gezen ekip, kendilerine günde 3 kez çağrı geldiğini söylüyor.
40 DAKİKADA 1 İNTİHAR
Güney Kore'de her 40 dakikada 1 kişi intihar ediyor. Bunların çoğu genç insanlar. Genel kanıya göre intiharın sebeplerinin başında işsizlik geliyor. 119 Özel Kurtarma Hizmetleri'nden Jeong Ok Hur, gençlerin hayatın zorlukları yüzünden depresyona girme eğilimlerinin daha fazla olduğunu söylüyor.
649 HAYAT KURTARDILAR
Ekip düzenli olarak Han Nehri'nde devriye geziyor ve çağrı gelir gelmez hemen harekete geçiyor. Geçen yıl 1500 civarı çağrı alan ekip, 649 kişiyi kurtardı.
YORUMLAR (3)
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Ha deyince gelecek mi kurulur gençlere o işler süreç işleri o süreçte intiharı dusunene gerekli psikolojik destek verilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Intiharlari engellemek icin is ve genclere gelecek hazirlamak yerine.. intihar edince gidip kurtarmak anlayisina sasilir..Cevap Yaz 10 3 Yayından KaldırGÜNEY KORE DEVLET YETKİLİSİ: hiçinya hun mun yani türkçesi sanane3 1 Yayından Kaldır