Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet'
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Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet'

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi uluslararası hukuk kurallarına uymayan bir 'korsan devlet' olarak niteledi.

20.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:46
Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet'

, 'deki doğal gaz sondaj faaliyetleri nedeniyle 'yi uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan bir 'korsan devlet' olarak niteledi.


Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'deki ülkeler arasında ortaya çıkan enerji temelli ortaklıklar karşısında Türkiye'nin tek başına hareket ederek 'uluslararası yasa dışılık yolunu' seçtiği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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