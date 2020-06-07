Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli
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Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli

Güney Kıbrıs'ta Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'ne yapılan çirkin saldırının ardından bu kez Tuzla köyündeki bir camiye Bizans bayrağı asıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çirkin saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli" dedi.

Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli
07.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:51

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, provokatif saldırı ile ilgili Twitetr hesabından bir paylaşlım yaptı. Çelik, paylaşımında, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" ifadelerini kullandı.

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