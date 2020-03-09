Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları
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Kıbrıs Rum Kesimi, Sağlık Bakanlığı, Güncel

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.

09.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:55
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan geldiği, diğerinin ise İngiltere'den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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