Güney Kaliforniya'nın bir şehrinde kötü koku nedeniyle acil durum ilan edildi

Bu karar ABD'nin bu en kalabalık ilçesinin, güney kısmında yıl boyunca akan bir nehir olan ve içindeki çürüyen maddelerin havaya yüksek miktarlarda hidrojen sülfür gazı salarak muhtemelen rahatsız edici kokuya kaynak teşkil eden Dominguez Kanalı'nın temizlenmesi için eyalet ve merkezi hükümetten para isteme sürecini hızlandırmasına imkan sağlayacak.

Los Angeles Times Çarşamba günü, yerel makamların şimdiye dek nehrin temizlenmesi için yaklaşık 5,4 milyon ABD doları harcadığını ve temizleme işinin Mart 2022 sonrasına uzaması halinde bu rakamın 50 milyon ila 358 milyon dolara çıkabileceğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta kendi yerel acil durumunu ilan eden Carson kentinde şu ana dek 1.300'den fazla kişi evlerinden çıkarılarak otel odalarına yerleştirildi.

Los Angeles İlçesi Denetim Kurulu Üyesi Holly Mitchell Salı günü yaptığı bir açıklamada, "Dominguez Kanalı yakınında bulunan Carson ve civarındaki topluluklarda sayısız vatandaşın mide bulantısı ve baş ağrısı çekmesine ve birçok kişinin evini terk etmesine neden olan bu hiç kaybolmayan sülfürlü koku ortaya çıkalı bir ay kadar oluyor" dedi.

Mitchell, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'dan Carson'daki koku nedeniyle olağanüstü durum ilan etmesini istedi.

Yerel haber kanalı KCAL 9'da Çarşamba günü çıkan bir habere göre Los Angeles İlçesi Bayındırlık İşleri departmanı yetkilileri bölgede bulunan rafineri, kimyasal tesis ve diğer tesislerden çıkan kimyasalların kısmen kokunun nedeni olması olasılığını araştırdıklarını söylediler.

Haber de, "Carson'da Eylül ayında yaşanan 4.3 büyüklüğünde deprem, hatlarda oynamalara yol açmış olabilir" denilerek şöyle devam edildi: "Bayındırlık İşleri çalışanları, ilçe yönetiminin kanaldan çıkan hidrojen sülfür gazı miktarını büyük ölçüde azalttığını söylediği bazı önlemler aldılar. Ama buna rağmen, düşük yoğunluktaki gaz bile yakındaki topluluklar için rahatsızlık yaratmaya devam ediyor."

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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