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Güney Havadis Gazetesi 26. yılını kutladı

Güney Havadis Gazetesi 26. yılını kutladı
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel

Adana'da, Güney Havadis Gazetesi 26. yılını törenle kutladı.

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ADANA (AA) - Adana'da, Güney Havadis Gazetesi 26. yılını törenle kutladı.

İmtiyaz sahibi Muzaffer Aydoğan tarafından kentteki bir otelde gazetelerinin 26. yılı için kutlama programı düzenlendi.

Programa, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz de katıldı.

Özaçıkgöz, gazeteci Mutlu Güney'e kamuoyunu aydınlatıcı haberler i için plaket verdi.

AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

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