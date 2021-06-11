Güney Afrikalı Müslüman Yargı Konseyi Müftüsü Karaan vefat etti
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Güney Afrikalı Müslüman Yargı Konseyi Müftüsü Karaan vefat etti

Güney Afrikalı Müslüman Yargı Konseyi Müftüsü Karaan vefat etti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Müftüsü Moulana Taha Karaan hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Müftüsü Moulana Taha Karaan hayatını kaybetti.

MJC'den yapılan açıklamada, Güney Afrika Müslüman toplumunun önde gelen mütefekkirlerinden Müftü Karaan'ın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Karaan'ın ailesine, yakınlarına, Dar al-'Ulum Al-'Arabiyyah Al-Islamiyyah Enstitüsündeki sevgili öğrencilerine ve onu sevip saygı duyan MJC'nin her bir üyesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Babası Moulana Yusuf Karaan'dan 2015 yılında devraldığı müftülük görevini vefatına kadar üstün başarıyla yürüten alimin cenazesinin, Cape Town kentindeki Strand Müslüman Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Müslüman Yargı Konseyi

Güney Afrika'da nüfusun yaklaşık yüzde 1'lik dilimini oluşturan Müslüman toplum, ülke ekonomisindeki etkin rolüyle dikkati çekiyor.

Cape Town merkezli MJC ise ülkedeki en etkili Müslüman sivil toplum kuruluşlarından biri.

Konsey, ülkede Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Western Cape eyaletinde, dini rehberlik, eğitim, helal ürün sertifikasyonu ve sosyal yardım faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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