Güney Afrika'nın Yeni Lideri Belli Oldu

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifasının ardından Cyril Ramaphosa ülkeni de yeni lideri oldu.

Güney Afrika'nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi, ülkenin tartışmalı Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın resmi olarak istifa etmesi çağrısında bulunmuştu. Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma partisinden gelen yoğun baskılar sonucu resmen istifa etti. İstifanın ardından ANC Genel Başkanı Cyril Ramaphosa ülkeni de yeni lideri oldu. 65 yaşındaki Ramaphosa, yolsuzluk karşıtı ve ekonomiyi iyileştirmek için çabalayacağını ifade etti. - JOHANNESBURG