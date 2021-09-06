Güney Afrika - Gana ne zaman, hangi kanalda? Güney Afrika - Gana maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Güney Afrika - Gana bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Güney Afrika - Gana maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.