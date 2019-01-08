- Güney Afrika'da tren kazası: 2 ölü

PRETORIA - Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria'nın Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria'da tren kazası yaşandı. Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Trenin kalabalık olduğu saatte kazanın yaşandığı öğrenilirken, polis kaza hakkında açıklamalarda bulundu. Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, "Şu andaki bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda insan yaralandı. Acil Servis ekipleri trenin içinde mahsur kalan yaralılara ulaşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Şehir hatları Sözcüsü Lillian Mofokeng, henüz bir açıklama yapmayacaklarını duyurdu.

Kaynak: İHA