GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN İSTANBULLULAR  SAHİLLERE AKIN ETTİ

Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Kadıköy Caddebostan ve Üsküdar Sahili'ne geldi. Sahillerin yoğun olduğu görülürken, sahile gelenler çimlerde oturdu, yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Bazı vatandaşlarda masa kurup okey ve tavla oynamayı tercih etti. Sahilde okey oynayan bir kişi "Çok güzel bir hava var. Bizde sahilde arkadaşlarla bir araya gelip okey oynuyoruz. Hem muhabbet ediyoruz hem de havanın tadını çıkarıyoruz"dedi Arkadaşıyla birlikte tavla oynayan Harun Ekmekçi, "Bugün hava çok güzel arkadaşımla birlikte burada hava aldık. Bol oksijen aldık temiz hava da arkadaşımla beraber tavla oynuyoruz" diye konuştu.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel