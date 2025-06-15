Güneş'ten büyük gezegen, Güneş'ten büyük uydu, Güneş'ten büyük uydu Güneş'ten büyük cüce gezegen var mı?

Güneş'ten büyük gezegen, Güneş'ten büyük uydu, Güneş'ten büyük uydu Güneş'ten büyük cüce gezegen var mı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaGüneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ BİLİNEN GÖK CİSİMLERİ ARASINDA HANGİSİ VARDIR?

A: Güneş'ten büyük gezegen

B: Güneş'ten büyük uydu

C: Gezegenden büyük cüce gezegen,

D: Güneş'ten büyük cüce gezegen

Cevap : B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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