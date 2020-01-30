Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüyoruz: Çekilen en net görüntü yayınlandı
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Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüyoruz: Çekilen en net görüntü yayınlandı

Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Güneş'in Inouye Güneş Teleskobu tarafından çekilen en net görüntüsünü yayınladı. ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Inouye Güneş Teleskobu tarafından elde edilen görüntülerde, Güneş'in düzensiz yüzeyi ve yüzeydeki manyetik patlamalar detaylı bir şekilde görülüyor.

30.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:05
Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüyoruz: Çekilen en net görüntü yayınlandı

'nin (ABD) eyaleti merkezli federal araştırma kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Güneş'in şimdiye kadar çekilen en net görüntüsünü yayınladı.


ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Inouye Güneş Teleskobu tarafından elde edilen görüntülerde, Güneş'in düzensiz yüzeyi ve yüzeydeki manyetik patlamalar detaylı bir şekilde görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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