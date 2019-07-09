Güneş Enerjili Uzay Aracı LightSail 2, Güneş Yelkenlerini Açmaya Hazırlanıyor

Bireysel yatırımcılar tarafından finanse edilen LightSail 2, güneş enerjisiyle çalışıp Dünya'nın yörüngesinde gezmesi planlanan bir uzay aracı. Gelen bilgilere göre Haziran ayında fırlatılan uzay aracı, güneş yelkenlerini açmaya hazırlanıyor.

Projeden sorumlu uzay organizasyonu Planetary Society'ye göre LightSail 2'nin içinde güneş ışığını yakalamakla görevli yelkenler mevcut. Araç, bu yelkenler sayesinde Dünya'nın yörüngesini yakıt ikmali yapmasına gerek kalmadan gezebilecek. LightSail 2, aynı zamanda somun ekmeği boyutunda bir uydu olan CubetSat'a da ev sahipliği yapıyor.

Uzay aracında 32 metrekare bir yelken bulunuyor. Bu yelkenle birlikte güneş yelken teknolojisi test edilecek ve yelkenle toplanan enerjiyle LigtSail 2'nin yörüngesi değiştirilmek istenecek.

Güneş enerjisinden gücünü alan uçuşun, sürekli bir hızlanmaya sahip olacağı için zamanla gücünü kimyasallardan alan uzay araçlarına oranla daha hızlı olacağı düşünülüyor. Planetary Society'e göre uzay aracının çalışma mantığı, yelkenin yakaladığı ışığın momentumu yelkene aktararak itmesi üzerine kurulu.

Aslında LightSail 2'nin yelkenlerini bu pazartesi açması bekleniyordu ancak projenin yönetiminden gelen haberle uzay aracının "davranış kontrol sistemi" ve diğer objelere göre yörünge belirleme özelliklerinin daha kapsamlı testlere sokulduğu açıklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu LightSail 2'nin güneş yelkenlerine bağlı bir kamera tarafından çekilen bir fotoğraf ilk defa araştırma merkezine ulaştı. Uzay aracı, geçen hafta kendisini taşıyan araçtan ayrıldığı zaman fırlatıldığı yerle iletişime geçti. Bu arada LightSail 2, 25 Haziran'da bir SpaceX Falcon Heavy ile uzaya gönderilmişti.

LightSail 2, adından da anlaşılabileceği üzere Planetary Society tarafından geliştirilen ikinci güneş enerjili uzay aracı. LightSail 1 ise 2015 yılında yapılmış bir test göreviydi. Projenin maliyetinin 5,45 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ana kadar Kickstarter üzerinden toplanan para ise 1,24 milyon dolar.