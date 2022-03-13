Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşen Mustafa Yıldız (68), yaşamını yitirdi.

AKYAZI, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşen Mustafa Yıldız (68), yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Akyazı ilçesi Harunusta Mahallesi'nde meydana geldi. Su kaçıran güneş enerji sistemini tamir etmek için evin çatısına çıkan Mustafa Yıldız, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Durumu fark eden eşi, komşularından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldız'ı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi bugün Akyazı'da toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Mustafa Yıldız, Akyazı, Enerji, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title