Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü - Haberler

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Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Akyazı ilçesi Harunusta Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Mustafa Yıldız, su kaçıran güneş enerji sistemini kontrol etmek için evinin çatısına çıktı. Bu esnada karda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metrelik yükseklikten yere düşen Yıldız ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Mustafa Yıldız'ın cenazesi, Harunusta Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü

Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü

Güneş enerji sistemini kontrol etmek için çıktığı çatıdan düşmüştü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Yıldız, Sakarya, Akyazı, Enerji, 3. Sayfa, Haberler

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