Günel kimdir? sorusu Bu akşam Star TV ekranlarına gelecek olan İbo Show konuklarından Günel hakkında Günel kimdir? Günel nereli, kaç yaşında? Günel Zeynelova kimdir, albümleri ve şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden sanatçı hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar....

GÜNEL KİMDİR?

Günel Zeynelova veya en bilindik adıyla Günel 25 Ekim 1985, Ağdam doğumlu; Azeri şarkıcıdır.

Doğum adı Günel Rehman Kızı Zeynelova

Doğum 25 Ekim 1985 (36 yaşında)

Ağdam, Azerbaycan SSC

Tarzlar Pop, Azerbaycan halk müziği

Meslekler Şarkıcı

Etkin yıllar 1997-günümüz

Albüm

Ne Olur Allahım (1998)

Azeri Kızı Günel (2003)

Adı Yok (2008)

Single

Sevgi İst?yir?m (Sevgi İstiyorum)

Yeni s?hif? (Yeni Sayfa) (2010)

Senden İnsaf Diler Yarin (2014)

Herşeye Değer (2014)

Yandım Evladım (2016)

Gel Çağıramam (2016)

Azılı Bela (2017)

Kırık Vazo (2018)

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