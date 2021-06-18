Günebakış Gazetesi Başyazarından Rektörümüze Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günebakış Gazetesi Başyazarından Rektörümüze Ziyaret

Günebakış Gazetesi Başyazarından Rektörümüze Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Günebakış Gazetesi'nin imtiyaz sahibi ve başyazarı Ali Öztürk, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Günebakış Gazetesi'nin imtiyaz sahibi ve başyazarı Ali Öztürk, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Üniversitemizin kuruluşu, gelişimi, geldiği nokta, hayata geçirilen yatırımlar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler konuşuldu.

Rektörümüz, Üniversitemizin 2006 yılında kurulduğunu hatırlatarak ülkemizin genç eğitim kurumlarından biri olan RTEÜ'nün yeni nesil bir devlet üniversitesi olduğunu söyledi.

Üniversitemizin niteliği, akademik kadrosu, akademik başarısı, eğitim imkanları, fiziki altyapısı, laboratuvarları ve zengin kütüphanesi ile dikkat çeken bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Rektörümüz, bilginin üretime dönmesinin ülkemizin kalkınmasının temel dinamiği olduğu gerçeğini benimsediklerini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.,

Ali Öztürk ise, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin bölgenin parlayan yıldızı bir üniversite olma niteliği taşıdığını ifade ederek Üniversitemizin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini kaydetti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Vladimir Putin Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Gareth Bale Şenol Güneş Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günebakış Gazetesi Başyazarından Rektörümüze Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:47:25. #1.14#

title