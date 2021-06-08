Gündüz vakti park halindeki otomobili böyle soydu
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Gündüz vakti park halindeki otomobili böyle soydu

İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat - Haberler | 3. Sayfa

- Gündüz vakti park halindeki otomobili soydu Gaziantep'te gündüz vakti site oto parkına giren hırsız, gözüne kestirdiği otomobili soyarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

- Gündüz vakti park halindeki otomobili soydu

GAZİANTEP - Gaziantep'te gündüz vakti site oto parkına giren hırsız, gözüne kestirdiği otomobili soyarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasını izleyen polislerin kimliğini belirleyerek yakaladığı şüpheli, adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir sitenin otoparkına giren şüpheli şahıs, yaptığı kısa süreli keşfin ardından gözüne kestirdiği bir otomobile yanaştı. Otomobilin kapısını kısa sürede açan şahıs, aracın içinden teyp ve çeşitli malzemeleri aldıktan sonra koşarak uzaklaştı. Aracına girildiğini fark eden otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Kısa sürede gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündüz vakti park halindeki otomobili böyle soydu
Gündüz vakti park halindeki otomobili böyle soydu
Gündüz vakti park halindeki otomobili böyle soydu
Gündüz vakti park halindeki otomobili böyle soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat

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