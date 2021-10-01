Gündüz kuşağı programları bildiğiniz gibi! Kaynana, gelinine 'Kocamı ayarttın' dedi; stüdyo bir anda karıştı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gündüz kuşağı programları bildiğiniz gibi! Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen 'Benden vazgeçme' programında kaynana, gelinine "Sen benim kocamı baştan çıkarttın" suçlamasında bulundu. Bu sözlerden sonra stüdyoda tansiyon yükseldi.

Gündüz kuşağı programlarında izleyici kitlesini çekmek için ilginç konular işlenmeye devam ediyor. Son olarak Didem Arslan Yılmaz'ın programında gelin ve kaynana arasındaki tartışma ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Programda gelin Akasya'nın 13 yaşında halasının oğlu tarafından istismara uğradığını söylemesi izleyenlerin kanını dondurdu. Kayınvalide ise bu sözler üzerine, "Benim kocamı baştan çıkarttın" deyince, stüdyo karıştı. Gelin Akasya bu ifadeler karşısında dayanamayarak, kayınvalidenin üzerine yürüdü.

Gelin Akasya yaptığı açıklamada, "Ben 13 yaşında sadece 13 yaşında halamın oğlu tarafından istismara uğradım. Gittim babamlara anlattım. Karakola gittik ve şikayette bulundum. Halamın oğlu ceza aldı. Siz doğru bir insansınız değil mi? sözlerine karşılık kayınvalide "Kocamı baştan çıkarttın kızım sen." diye karşılık verdi. Gelin ise "Ben burada susuyorum." dedi.

Bunun üzerine dayanamayan gelin, "Beni çıldırtma" diyerek, kayınvalidenin üstüne yürüdü. Öfkeli gelin ve kayınvalideyi stüdyodakiler sakinleştirdi. Didem Arslan Yılmaz olaya müdahale ederek, Herkes sakin olsun, sakin sakin konuşsun. Bu çok ağır bir iddia. Benim kocamı baştan çıkardı diyorsunuz. Ama Akasya "Ben böyle bir şey yapmadım" diyor. Akasya'yı dinleyelim" ifadelerini kullandı.

Akasya ise "Eğer öyle bir şey varsa ben öyle bir hata yaptıysam o zaman ben ana değilim. Ben sana bir şey diyeyim mi; Kocan burada her şeyi duyacak diye sen iftira atıyorsun." dedi.

Gündüz kuşağı programları bildiğiniz gibi! Kaynana, gelinine
Haberler.com - Magazin Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Düm Tek Tek Zafer Kurugöl Şafak Sezer Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gündüz kuşağı programları bildiğiniz gibi! Kaynana, gelinine 'Kocamı ayarttın' dedi; stüdyo bir anda karıştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:25:16. #1.11#