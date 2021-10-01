Gündüz kuşağı programları bildiğiniz gibi! Kaynana, gelinine

Gündüz kuşağı programlarında izleyici kitlesini çekmek için ilginç konular işlenmeye devam ediyor. Son olarak Didem Arslan Yılmaz'ın programında gelin ve kaynana arasındaki tartışma ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

"BENİM KOCAMI BAŞTAN ÇIKARTTIN"

Programda gelin Akasya'nın 13 yaşında halasının oğlu tarafından istismara uğradığını söylemesi izleyenlerin kanını dondurdu. Kayınvalide ise bu sözler üzerine, "Benim kocamı baştan çıkarttın" deyince, stüdyo karıştı. Gelin Akasya bu ifadeler karşısında dayanamayarak, kayınvalidenin üzerine yürüdü.

"13 YAŞINDA İSTİSMARA UĞRADIM"

Gelin Akasya yaptığı açıklamada, "Ben 13 yaşında sadece 13 yaşında halamın oğlu tarafından istismara uğradım. Gittim babamlara anlattım. Karakola gittik ve şikayette bulundum. Halamın oğlu ceza aldı. Siz doğru bir insansınız değil mi? sözlerine karşılık kayınvalide "Kocamı baştan çıkarttın kızım sen." diye karşılık verdi. Gelin ise "Ben burada susuyorum." dedi.

STÜDYO KARIŞTI, DİDEM ARSLAN YILMAZ MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine dayanamayan gelin, "Beni çıldırtma" diyerek, kayınvalidenin üstüne yürüdü. Öfkeli gelin ve kayınvalideyi stüdyodakiler sakinleştirdi. Didem Arslan Yılmaz olaya müdahale ederek, Herkes sakin olsun, sakin sakin konuşsun. Bu çok ağır bir iddia. Benim kocamı baştan çıkardı diyorsunuz. Ama Akasya "Ben böyle bir şey yapmadım" diyor. Akasya'yı dinleyelim" ifadelerini kullandı.

"BANA İFTİRA ATIYORSUN"

Akasya ise "Eğer öyle bir şey varsa ben öyle bir hata yaptıysam o zaman ben ana değilim. Ben sana bir şey diyeyim mi; Kocan burada her şeyi duyacak diye sen iftira atıyorsun." dedi.

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