Gündüz kuşağı programında mide bulandıran bir olay daha! Yasak aşkını "Dayım" diye tanıtarak eve aldı
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Gündüz kuşağı programında mide bulandıran bir olay daha! Yasak aşkını "Dayım" diye tanıtarak eve aldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Show TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında İsa Güzel isimli bir şahıs, eşi Kadriye'nin "Dayısı" olarak tanıttığı adamla bir olup çayına uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde başbaşa kaldıklarını öne sürdü.

Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında sıklıkla şahit olduğumuz çarpık ilişki ağına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Didem Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen "Vazgeçme" programına konuk olan İsa Güzel isimli şahıs anlattıklarıyla hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

"DAYIM" DEDİĞİ ADAM SEVGİLİSİ ÇIKTI

Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Güzel'in kendisine dayısı olarak tanıttığı Osman isimli kişi ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. İsa Güzel, dayı diye bildiği kişinin aslında eşinin sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.

İÇECEĞİNE UYKU İLACI ATMIŞLAR

Kahvesine ilaç atılarak uyutulduğunu iddia eden adam, ilk olarak eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta baş başa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti.

Osman isimli şahsın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca evinde sık sık kaldığını ifade eden İsa Güzel, her akşam işten geldiğinde çay kahve içer içmez uykuya daldığını, böylece sabaha kadar eşi Kadriye Güzel'in ve dayısı olarak tanıttığı Osman isimli şahsın baş başa kaldığını iddia etti.

EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Güzel, karısının kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararı sebebiyle kızlarını da göremediğini ve çok üzüldüğünü ifade ederek canlı yayında gözyaşı döktü. Kandırıldığını anladığında eşinin kendisine tedbir kararı koydurduğunu ve bu sebeple eve dahi giremediğini, çalıştığı hastanenin bahçesinde soğukta yatıp kalktığını söyleyerek ağlayan İsa Güzel, programda "Adalet arıyorum, çocuğumu görmek istiyorum" diye haykırdı.

Gündüz kuşağı programında mide bulandıran bir olay daha! Yasak aşkını 'Dayım' diye tanıtarak eve aldı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Gündüz kuşağı programında mide bulandıran bir olay daha! Yasak aşkını "Dayım" diye tanıtarak eve aldı - Haberler Magazin
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