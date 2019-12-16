Gündoğan mahallesinde yağmur suyu çalışmaları tamamlandı

16.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:35

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür eden Gündoğan Mahallesi Muhtarı İsmail Pehlivan, yol ve yağmur suyu çalışmalarıyla mahallelerinde birçok sorunun çözüme kavuştuğunu ifade etti.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatı ile tüm mahallelerde alt yapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Giderilen eksiklikler ve çözülen problemlerle vatandaşın yüzü gülerken, Hendek'te bu çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. Ekiplerin Gündoğan mahallesinde başlattığı ve tamamladığı çalışmalara teşekkür geldi. Gündoğan Mahalle Muhtarı İsmail Pehlivan, "Mahallemizin çözüm bekleyen sorunları vardı. Bu sorunları Başkanımız Turgut Babaoğlu'na ilettik. Kendisi de biliyordu. Sağ olsun ekiplere ilgili talimatları vermesinin ardından mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışmalar yapıldı" dedi.



Bölgede bulunan birçok sokakta yollara malzeme serimi yapılarak, yağmur suyu kanalları ve hatlarının düzenlendiğini ifade eden Muhtar Pehlivan, "Ana ve ara yollarımız yapıldı, yağmur suyu hatlarımız büyük ölçüde açıldı, düzeldi. Bu hizmetler nedeniyle ekipleri seferber eden Başkanımız Turgut Babaoğlu'na ve çalışmalarıyla yanımızda olan ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde büyük sorunların çoğu halledildi. Biz bu hizmetlerin artarak devam edeceğini çok iyi biliyoruz. Yıllardır çözüm bekleyen sorunlarımız çözüldü, mahallemize hizmet geldi. Mahallemizle ilgili Başkanımıza ve Belediyemize ne iletsek sırası geldiğinde çözüme kavuşuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Muhtar Pehlivan, Gündoğan mahallesinin tüm sorunlarının zaman içinde çözüleceğini ifade ederek, Mahalle Muhtarlığı olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA