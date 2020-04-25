Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
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Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile meslektaşı Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin ilişkisi ise canlı yayın yapan Bürsin'in bardağındaki detayla ortaya çıktı.

25.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:20
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yayınlanmaya başlanan 2. Sayfa programının sunucuları, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşamaya başladığını iddia etti.

BARDAK DETAYI AŞKI ELE VERDİ

2. Sayfa'nın haberine göre: Eskiden de tanışan Demet ve Kerem çifti ortak arkadaşları sayesinde son zamanlarda daha sık görüşmeye başladı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Bürsin ve Özdemir'in karantina sürecini de birlikte geçirdikleri söylendi. Öte yandan Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bürsin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirdi.

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı

Şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol alan Demet Özdemir son olarak Yaman Taciroğlu ile kısa bir aşk yaşamıştı. Kerem Bürsin ise son olarak Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamıştı.

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
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