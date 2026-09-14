Haberler

Samandağ’da Denize Giren 2 Vatandaş RİP Akıntısından Kurtarıldı

Samandağ’da Denize Giren 2 Vatandaş RİP Akıntısından Kurtarıldı
Güncelleme:
+395 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samandağ’da denize giren ve kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Samandağ’da denize giren ve kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizlerde vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasına yönelik görevleri kapsamında, Samandağ ilçesinde denize giren 2 vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik yüzer unsurları tarafından drone destekli yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, 2 vatandaşın çeken (RİP) akıntıya kapılarak yorulduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından sağ ve bilinçleri açık vaziyette Sahil Güvenlik botuna alınan 2 vatandaş, başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu

İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce 'Vadi' için hazırladığı rapor

Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü
Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası

Bir siz eksiktiniz! Onlar da birbirlerine girdi

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Çocukların Bilal Erdoğan'dan tek bir isteği oldu