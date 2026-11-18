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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayında, işyerine müşteri olarak gelen bir kadın, alyans baktığı sırada denemek amacıyla parmağına taktığı 22 ayar, 5 gram ağırlığında ve yaklaşık 32.000 TL değerindeki alyansı el çabukluğuyla çalarak kuyumcudan ayrıldı.

Olayın ardından güvenlik birimlerince başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. isimli şüpheli, çalıntı alyans ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelinin soruşturması devam ediyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu