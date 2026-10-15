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Hatay'da hırsızlıktan aranan M.B., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla yakalandı

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Hatay'da hırsızlıktan aranan M.B., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla yakalandı Haber Videosunu İzle
Hatay'da hırsızlıktan aranan M.B., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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