Hatay'da hırsızlıktan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

Hatay'da hırsızlıktan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Emniyet güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesi bölge genelinde aralıksız olarak devam ediyor.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu