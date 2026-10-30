Hatay'da hırsızlıktan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesi bölge genelinde aralıksız olarak devam ediyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu