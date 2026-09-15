Dörtyol’da Silahla Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
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Dörtyol'da silahla tehdit suçundan aranan şahıs tutuklandı. Silahla tehdit suçundan aranan T.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, silahla tehdit suçundan aranan T.T. isimli şahıs Dörtyol’da yakalandı.
Gözaltına alınan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu