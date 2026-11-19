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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antakya’da operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C. yakalanarak gözaltına alındı.

?Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu