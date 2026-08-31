Haberler

Acı bekleyiş sürüyor

Acı bekleyiş sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne açıklarında batan gemide bulunan 14 yaşındaki S. M. B. ile 6 yaşındaki kardeşi M. A. B.'den henüz haber alınamadı. Aynı gemide bulunan M. D ve M. D'in Reyhanlı'daki ailesi de gelecek iyi haberi bekliyor.

Girne açıklarında batan gemide bulunan 14 yaşındaki S. M. B. ile 6 yaşındaki kardeşi M. A. B.’ den henüz haber alınamadı. Aynı gemide bulunan M. D. ve M. D.’ in Reyhanlı’daki ailesi de gelecek iyi haberi bekliyor.

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Gemide bulunan 14 yaşındaki S. M. B. ile 6 yaşındaki kardeşi M. A. B.’ e henüz ulaşılamadığı bildirildi. İki kardeşin yakınları, arama-kurtarma çalışmalarından gelecek umutlu haberi bekliyor.

Facianın acısı Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi’ndeki bir başka aile ocağına da ulaştı. Gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki M. D ile 28 yaşındaki M. D’ den sabah saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenildi.

Yakınları, iki kardeşten gelecek iyi haberi umutla beklerken, bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarından gelecek gelişmeler takip ediliyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı

İstanbul'da tarihi kare! Bölgede tüm taşlar yerinden oynayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menajeri tutuklanan Manifest gözyaşlarını tutamadı! Son konser iddiası

Menajeri tutuklanan Manifest’ten son konser! Gözyaşlarını tutamadılar
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
The Times'tan Türkiye'nin depozito sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri

The Times'tan DOA sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri
Akılalmaz kaza! Motosikletten fırladı, otobüsün içine düştü

Akılalmaz kaza kamerada! Kendini hiç beklemediği yerde buldu
Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!