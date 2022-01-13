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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile yapılacak toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile yapılacak toplantıya katılacak.

(Ankara/14.00)

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