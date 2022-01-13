GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile yapılacak toplantıya katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile yapılacak toplantıya katılacak.
(Ankara/14.00)
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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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