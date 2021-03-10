GÜNDEM ÖZETİNE
10.03.2021 00:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:56
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılacak, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i kabul edecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılacak, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i kabul edecek.
(TBMM/13.00/14.00/18.00/17.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun