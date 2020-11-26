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GÜNDEM ÖZETİNE

26.11.2020 00:49 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:52
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/13.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Demircan

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