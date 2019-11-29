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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni ile Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.

29.11.2019 07:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:02
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni ile 'deki Zeytinburnu eski belediye binasında

Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

Kaynak: AA
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