GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni ile Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.
29.11.2019 07:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni ile Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında
Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.
(İstanbul/14.00/16.00)
Kaynak: AA