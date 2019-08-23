GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.

23.08.2019 02:24
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay

ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30/17.30/19.30)

Kaynak: AA
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