GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek resepsiyonuna katılacak.
Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay
ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.30/17.30/19.30)