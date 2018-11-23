Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Cevahir Otel'de düzenlenecek 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Cevahir Otel'de düzenlenecek 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile görüşecek.

(İstanbul/10.00/14.30/17.00)

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