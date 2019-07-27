GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılacak.

(Tunus)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Oğuzeli Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Gaziantep/10.00/13.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bor Belediyesini, Valiliği, Niğde Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, kentsel dönüşüm alanları ile Niğde Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulunacak.

(Niğde/11.30-17.30)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaret edecek ve halka hitap edecek.

(Amasya/14.30/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar, Balıkesir ve Bursa kesimlerinde incelemelerde bulunacak.

(Manisa/10.30/Balıkesir/11.30/Bursa/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

2- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sona erecek.

3- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

4- Fransa Bisiklet Turu, Albertville ile Val Thorens arasındaki 20. etap yarışıyla devam ediyor.

5- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da başlayacak.

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(Volos/16.45)

6- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, İspanya temsilcisi Eibar ile karşılaşacak.

(Kössen/18.00)

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile Avusturya'da karşı karşıya gelecek.

(Ottensheim/19.00)

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Kaynak: AA