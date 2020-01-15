Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak
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Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.

15.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:58
Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü ile Mühendis ve Veteriner Hekim Serhat Erdoğan tarafından Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere seminer verildi. Seminerde ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde günde 7 milyon ekmeğin israf edildiği, israf edilen ekmekte dünyamızda aç uyuyan 1 milyardan fazla insanın hakkı olduğu, bu israf ve kayıplarda çiftçinin, değirmencinin, fırıncının alın teri ve emeğinin heba olduğu anlatılmıştır. En önemlisi de israf edilen ekmeklerin parasal değeri ile okul, hastane, yol ve fabrikalar inşa edilerek geleceklerinin korunacağı anlatılmıştır" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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