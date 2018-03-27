Güncelleme - Soma'daki Maden Faciası Davası

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davaya devam edildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.



Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.



Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşma öncesi ulaşan belgeleri okuduktan sonra Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ve Alp Gürkan'ın avukatlarının, "Olayın FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerince sabotaj olarak gerçekleştirilmiş olabileceği"ne yönelik suç duyurusunun ek bilirkişi raporuna dayanarak "Var olan delillerin daha önce sunulan ve reddedilen bilgilerden ibaret olduğu" gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.



Duruşmada söz alan mağdur ailelerin avukatları da sabotaj ihtimali yönündeki suç duyurusunun asıl davayı sabote ettiğini, yargılamanın 14 ay uzamasına neden olduğunu, bir an önce savcılığın esas hakkındaki mütalaasını verdikten sonra mahkeme heyetinin de kararını açıklamasını beklediklerini dile getirdi. Avukatlar ayrıca, sanıkların serbest kalabilmek için 5 yıllık tutukluluk süresine ulaşmak istediklerini, uzatma çabalarının bundan kaynaklandığını ileri sürdü.



Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit'in tutuklanması talep edildi



Cumhuriyet savcısı Süleyman Topan, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



Sanıklara yönelik suçlamalarda bulunan savcı Topan, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik ile İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Savcı Topan, Alp Gürkan ile Mustafa Yiğit'in tutuklanmasını, 33 sanığın beraatini, aralarında Ertan Ersoy, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik ve Yasin Kurnaz'ın da bulunduğu 11 sanığın ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanıkların avukatları dinlendi. Sanık, avukatları ve faciada hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin dinlenilmesinin ardından oturuma 10 dakikalık daha ara verildi. Heyet, ara kararın açıklanması üzerine yeniden başlatılan oturumda, sanık ve müdafilerin bilirkişi talebine yer olmadığını belirtip, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.

Mahkeme önünde açıklama



Bu arada, faciada hayatını kaybeden madencilerin aileleri, avukatlar ve bazı siyasi parti temsilcileri, duruşma öncesinde Akhisar İstasyonu'ndan mahkeme salonuna kadar yürüdü. Ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu "Unutmadık, unutturmayacağız" pankartı taşıyan gruptakilere, CHP milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Zeynep Altıok, Musa Çam ile HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkcü de eşlik etti.

Soma ilçesinde yaşımını yitiren 301 işçinin yakınlarının avukatları, maden faciasına ilişkin savcının mütalaasına ilişkin açıklamada bulundu.

Aranın ardından hayatını kaybeden işçilerin ve mağdurların yakınları ve avukatlar mahkeme salonu önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Avukat Can Atalay, davada olmadık oyunlar oynandığını öne sürdü.

Bugün itibarıyla "Soma'da 301 insanın katledilmesi sabotajdan, Fetullah'ın cinlerinden kaynaklandığı" iddialarının çöp olduğunu ifade eden Atalay, "Esas hakkındaki mütalaanın ve görüşün 1 yıl 2 aydan sonra bugün okunmaya başlaması iyidir. Savcılık makamının, bu tür saçmalık ve rezilliklere prim tanımaması, bu olayı olduğu gibi aktarmaya ve tanımlamaya çalışması iyidir." dedi.

Avukatlardan Nergis Tuğba Aslan ise bir buçuk yıl önce verilmesi gereken mütalaanın bugüne kadar ötelendiğini belirterek, "Ailelerin ve kamuoyunun baskısı ve gücü ile sır gibi saklanan ve gizlilik içinde yürütülen soruşturma dosyası bizim baskı ve ısrarımızla mahkemeye geldi. Gördük ki bu dosyanın içi bomboşmuş. Sanık avukatlarının tehditler savurduğu ve 'Göreceksiniz bundan çok şeyler çıkacak.' dediği dosyanın içinde hiçbir şey olmadığını gördük. Ne oldu, bir buçuk yıl kaybettik." diye konuştu.

Olay



Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.



Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.



Davanın 19. duruşmasında tutuklu 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.